بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس يزور القاهرة الجمعة ويترأس قداس السنة الميلادية

كتب ــ محمد الأحمدى

يزور البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، القاهرة، الجمعة المقبلة، في زيارة تستغرق عده أيام، يلتقي خلالها عددًا من المسئولين.

ومن المقرر أن يترأس بطريرك السريان الأرثوذكس مساء الجمعة المقبلة قداس رأس السنة الميلادية بمقر كنيسة السريان الأرثوذكس بغمرة.

وأحتفلت الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد أمس السبت، وقال مار أغناطيوس أفرام الثاني، في رسالته الرعوية: إن في هذا العيد المبارك، فلنجدّد في قلوبنا ثقتنا بحضور الله ولنقترب منه ليضيء نورُه في حياتنا فنجد سبيلًا للخلاص من الأوبئة والنزاعات والحروب التي تحيط بنا، لأنّ الربّ يسوع المسيح، الله المتجسّد، هو النور والأمل ومعين العطايا الصالحة.