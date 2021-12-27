بدء اختبارات المجموعة الأولى فى مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

بدأت اختبارات المجموعة الأولى للعاملين بجامعة الفيوم الذين شاركوا في مبادرة مهارات البرامج المكتبية المتقدمة، (Microsoft Office Specialist- MOS) والتي نفذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات



عقدت الاختبارات تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف أيمن حلبة، القائم بأعمال أمين عام الجامعة، وبحضور رانيا أبو السعود، المدير التنفيذي لمركز معلومات الجامعة ووكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد ربيع حسن طلبة، المدير التنفيذي لبرنامج دعم واستحداث وحدات التحول الرقمي بقطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشرف على الاختبارات، والدكتور أحمد سلامة، المدير التنفيذي لمشروع تطوير البنية التحتية لشبكة معلومات الجامعة، وهالة السويفي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام ومنسق جامعة الفيوم لمبادرة مهارات البرامج المكتبية المتقدمة، وذلك اليوم الإثنين الموافق 27-12-2021.



وصرحت رانيا أبو السعود أنه شارك في المبادرة من الجامعة عدد (240 ) موظف وموظفة، تم اختبار عدد (120 ) منهم في معامل الحاسب الآلي بمركز معلومات الجامعة، وسيتم اختبار باقي الموظفين يوم الأربعاء الموافق 29-12-2021.



وأوضحت هالة السويفي أن المبادرة عملت على تنمية مهارات العاملين بالجامعات المصرية الحكومية، تزامنا مع استراتيجية الحكومة المصرية للتحول الرقمي، وتنفيذا لخطة التطوير المؤسسي التي تهدف إلى التهيئة لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها، وذلك من خلال تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.



وأضافت أنه تم تدريب العاملين بجامعة الفيوم على (4) مسارات تدريبية وفرتها المبادرة وهي (Ms OutLook- Ms Power Point- Ms Excel- Word)، وذلك عن طريق محتوى تعليمي تفاعلي (Online) ويتم منحهم شهادة دولية معتمدة فور اجتيازهم للاختبارات الإلكترونية التي تتم في المعامل المعتمدة بجامعة الفيوم تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



