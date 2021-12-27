بث مباشر.. تحرك عاجل من النيابة بعد مصرع شاب فى سباق سيارات بطريق الواحات أكتوبر

كتب محمد إبراهيم

أجرى اليوم السابع بثاً مباشرا لرصد تفاصيل مصرع شاب فى سباق سيارات مع صديقة على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

وصرحت النيابة بمدينة 6 أكتوبر بدفن جثة الشاب المتوفى فى حادث تصادم طريق الواحات، بعد أخذ عينة من دمائه لإجراء تحليل تعاطى المواد المخدرة، فضلًا عن إجراء تحليل تعاطى لصديقه الذى كان يسابقه بسيارته على الطريق قبل وقوع الحادث.

وبدأت جهات التحقيق الاستماع لأقوال سائق السيارة النقل الذى اصطدم به الشاب المتوفى، فضلًا عن أقوال صديقه، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

وفتحت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيقا فى واقعة مصرع شاب بعدما اصطدم بسيارته فى سيارة نقل بطريق الواحات، مما أسفر عن مصرعه، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السيارة المتضررة جراء الحادث، والسيارة النقل التى تم الاصطدام بها، وعرضهم على مهندس فنى لفحصهم، وكتابة تقرير وافً عنهما.

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ملابسات انقلاب سيارة ومصرع شاب بطريق الواحات، حيث ذكر صديق المتوفى عقب ضبطه أمام رجال المباحث، أنهما قررا التسابق كل منهما بسيارته بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وخلال التسابق فوجئ المتوفى بسيارة نقل فاصطدم بها من الخلف نتيجة السرعة واختلال عجلة القيادة من يده، مما أسفر عن انقلاب سيارته ومصرعه نتيجة الإصابات التى لحقت به.

كما استمع رجال المباحث لأقوال سائق السيارة النقل الذى أكد أنه فوجئ باصطدام سيارة ملاكى به من الخلف، وفور توقفه اكتشف وفاة قائدها.

لقى شاب مصرعه فى حادث انقلاب سيارة يقودها بطريق الواحات فى الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد انقلاب سيارة ملاكى نتيجة اصطدامها بسيارة نقل بطريق الواحات، وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور، ورجال المباحث، وتبين أن سيارة ملاكى يقودها شاب انقلبت بعد اصطدامها بسيارة نقل من الخلف، مما أسفر عن مصرع قائدها. وتم التحفظ على سائق السيارة النقل لاستجوابه، وتم ضبط قائد السيارة الملاكى صديق المجنى عليه لتسابقه معه بالسيارات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.