بايدن يقر بعدم كفاية خطته للسيطرة على "أوميكرون".. ويؤكد: سنفعل المزيد

كتبت: نهال أبو السعود

أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حديثه إلى حكام الولايات اليوم الإثنين، بأن الخطوات التي اتخذها في وقت سابق من هذا العام لتوسيع قدرة اختبارات الكشف عن كورونا، لم تكن كافية لتلبية الطلب في ظل موجة من إصابات متحور اوميكرون عالى الانتقال.

وبحسب شبكة سي ان ان، قال الرئيس بايدن أثناء مشاركته في اجتماع افتراضي بين قادة الولايات وأعضاء فريق الاستجابه لـ Covid-19: "هذا ليس كافيًا. من الواضح أنه ليس كافيًا. إذا كنا قد عرفنا ، لكنا قد اتخذنا قرارات اكثر صرامة واسرع إذا كان بإمكاننا ذلك".

وقال إن طوابير الاختبار الطويلة خلال عطلة عيد الميلاد "تظهر أن لدينا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به".

وأشار بايدن في تصريحاته إلى أن شركات التأمين الخاصة ستضطر قريبًا إلى تعويض الأمريكيين مقابل الاختبارات، لكنه قال إن هذه الخطوات لم تكن كافية لأن زيادة اوميكرون تدفع بأعباء القضايا إلى مستويات قياسية في مناطق الشمال الشرقي، وقال: "علينا أن نفعل المزيد. علينا أن نفعل ما هو أفضل وسنفعل".

كانت هذه المرة الأولى التي ينضم فيها بايدن إلى المكالمة الأسبوعية التي عقدت بين فريق Covid وحكام الولايات، وفي ترحيبه بإيجاز بالزعماء قبل بدء جلسة أسئلة وأجوبة مغلقة ، قال بايدن إن عملهم هو الذي سيحتوي في النهاية على الوباء.

قال بايدن في بداية تصريحاته من البيت الأبيض ، حيث كان هناك حوالي 25 حاكمًا من جميع أنحاء البلاد في مؤتمر عبر الهاتف أسبوعيًا: "لا يوجد حل فيدرالي - يتم حل هذا على مستوى الدولة هذا يصل في النهاية إلى حيث يلتقي المطاط بالطريق ، وهنا حيث يحتاج المريض إلى المساعدة - أو يمنع الحاجة إلى المساعدة."

وأضاف: "رسالتي إلى الحكام بسيطة: إذا احتجت إلى شيء ما ، قل شيئًا. سنقوم بدعمك بأي طريقة ممكنة".