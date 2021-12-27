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بالأسماء.. 12 مصابا إثر حادث تصادم ميكروباص بسيارة جنوب بورسعيد

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 02:13 م
بالأسماء.. 12 مصابا إثر حادث تصادم ميكروباص بسيارة جنوب بورسعيد حادث - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أصيب 12 شخص بينهم 8 من رجال الشرطة، اليوم الأثنين، نتيجة حادث تصادم ميكروباص تابع لأحدى الشركات بسيارة شرطة على طريق بحر البقر جنوب محافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد 12 مصابا بكدمات وسحجات وإصابات مختلفة اثر حادث تصادم ميكروباص تابع لأحدى الشركات بسيارة شرطة على طريق بحر البقر جنوب بورسعيد، وهم: رقيب شرطة محمود عادل ابراهيم عرفه 35 عاما، والمجند أحمد ياسر السعيد 25 عاما، والمجند عبدالرحيم فرج حسين 21 عاما، وعبدالفتاح سيد عبدالعزيز حسن 35 عاما، سائق ميكروباص الشركة، وابراهيم احمد عبدالهادي، والسعيد غريب شلبي طه 56 عاما، وأمين شرطة هانى احمد عيسى 45 عاما، وأمين شرطة جمعة محمد عبده 40 عاما، ومصطفى حجاج عبدالفضيل 26 عاما، ويعمل مهندس بترول، ورائد شرطة أحمد شريف الشافعي، والمجند محمد اشرف محمد حسن 20 عاما، والمجند عبدالله السيد ابراهيم 21 عاما، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الخدمات الطبية للمصابين.



 


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