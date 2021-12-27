بالأسماء..إصابة 26 عاملًا بحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالإسماعيلية بينهم 8 أطفال

الإسماعيلية – السيد فلاح

ينشر "اليوم السابع"، بالأسماء تفاصيل إصابة 26 عاملا زراعيا في حادث على طريق "الصالحية الجديدة – القصاصين"، بنطاق دائرة القصاصين الجديدة في الإسماعيلية، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات بالجسم، وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسور بالعمود الفقرى وغيبوبة تامة، وتم نقل 15 مصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس، و5 مصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ و6 مصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتقى العلاج.



تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل علي طريق "الصالحية الجديدة – القصاصين"، بنطاق دائرة القصاصين الجديدة في الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 26 عامل، وعلى الفور تم الدفع بـ 22 سيارة إسعاف، وتم نقل15 مصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس، و5 مصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ و6 مصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة، لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.



وقال مصدر أمنى إن المصابين جميعهم مقيمين بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وهم محمد عبد الفتاح إبراهيم على 20 عامًا، مصاب باشتباه كسر بقاع الجمجة، وشقيقه إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم 28 عامًا، مصابًا سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإبراهيم أحمد على، 23 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساعدين، ومجدى حسن السيد، 28 عامًا، مصاب بجرح في فروة الرأس حوالى 7 سم، واشتباه كسر بالفقرات، وعبد الله محمد على، 20 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيسروكدمات وسحجات واشتباه كسر بالساعد، ومنة مختار حسنى إسماعيل، 7 سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.



بالإضافة إلى مجهول الاسم حوالى 14 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومجهول الأسم، حوالى 18 عامًا، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وجرح بالرأس حوالى 5 سم، واشتباه ما بعد الارتجاج، ومجدى محمد السيد محمد، 15 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالعمود الفقرى، وجرح متهتك بفروة الرأس، ومحمد عبده السيد عبد الوهاب، 11 عامًا، مصاب بجرح قطعى بالركبة 7 سم، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفوزى فتحى على حسن، 15 عامًا، مصاب بكسر مضاعف بالفخذ الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد إبراهيم محمد إبراهيم 12 عامًا، مصاب بكسر بالساق الأيسر، واشتباه كسر بالضلوع وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد على ثابت عبد الفتاح، 19 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيمن واشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وحسن عبده علام، 14 عامًا، مصاب اشتباه كسر بالفخذ الأيسر وجرح قطعى بالأنف 3 سم، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفوزى أحمد عوف أحمد، 20 عامًا، مصاب بجروح قطعية بالرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج، وإبراهيم حسن عبد الوهاب على، 25 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



بالإضافة إلى إبراهيم رشاد إبراهيم أحمد، 15 عامًا، مصاب بجرح قطعى بالجبهة 15 سم، واشتباه كسر بالفخذ الأيسر، واشتباه ما بعد الارتجاج، وسالم محمد السيد على، 18 عامًا، مصاب بجرح قطعى بالرأس 10 سم، واشتباه كسر بالذراع الأيسر، وإبراهيم أحمد كامل سرحان، 20 عامًا، مصاب بغيبوبة كاملة، واشتباه ما بعد الأرتجاج، واشتباه كسر بالذراع الأيسر، وسراج محمود السيد عبد العال، 15 عامًا، مصاب بجروح قطعية بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد صلاح عبد البارى، 17 عامًا، مصاب بكسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإسلام حسين أحمد، 27 عامًا، مصاب بجرح في الجبهة 7 سم، واشتباه كسر بالضلوع واشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد حسن عبد الوهاب على، 30 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالضلوع واشتباه خلع بالكتف الأيمن واشتباه كسر بالعمود الفقرى، ومحمد أحمد سعد، 27 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر واشتباه كسر بالساعد الأيمن وجرح بفروة الرأس حوالى 7 سم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وأسامة أحمد عبد السلام، 25 عامًا، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وجروح متفرقة بالوجهة وغيبوبة تامة، ورضا محمد السيد، 21 عامًا، مصاب بجرح بالرأس 7 سم، واشتباه ما بعد الارتجاج.







السيارة التى وقعت فيها الحادثة











