انطلاق أعمال الدورة الـ18 للجنة حقوق الإنسان العربية لمناقشة تقرير الكويت

كتب بيشوى رمزى

انطلقت أعمال الدورة الـ18 للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لمناقشة التقرير الدورى الأول للكويت كجزء من الاستحقاقات المترتبة على انضمامها للميثاق العربى لحقوق الإنسان.

يحضر أعمال الدورة ممثلون عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والبرلمان العربى ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ويصدر عنها مجموعة توصيات كنتاج للحوار التفاعلى والأسئلة المسبقة المقدمة من اللجنة لدولة الكويت.

تشهد الدورة، على مدى يومين، إجراء حوار تفاعلى بين اللجنة ووفد رفيع المستوى من الكويت برئاسة طلال المطيرى مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان حول جهود الدولة فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما فى ذلك الجوانب التشريعية والمؤسساتية والسياسات المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان.

يذكر أن الكويت تقدمت بتقريرها الدورى الأول فى وقت سابق، وتناول الإجراءات التى اتخذتها بشأن مواد الميثاق والتوصيات الصادرة عن اللجنة عند مناقشة التقرير الأولى عام 2017.

كما زار وفد من اللجنة، الكويت بداية شهر نوفمبر الماضى للاطلاع على جهودها فى هذا الملف.