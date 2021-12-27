اليوم السابع
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اليونان تدرس فرض مزيد من القيود فى مواجهة سلالة "أوميكرون"

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 03:07 م
اليونان تدرس فرض مزيد من القيود فى مواجهة سلالة "أوميكرون" أوميكرون
كتبت: هناء أبو العز

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تدرس اليونان فرض مزيد من القيود فى مواجهة سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.

 

وذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية أنه من المتوقع أن توصى لجنة الخبراء اليونانية التى تقدم المشورة للحكومة، عقب اجتماعها اليوم الاثنين، بفرض إجراءات إضافية لاحتواء انتشار سلالة أوميكرون.

 

وتشمل الخيارات التى تدرسها اللجنة إعادة العمل عن بعد إلى 50٪ فى القطاعين العام والخاص وأوقات الإغلاق المبكرة لأماكن تقديم الطعام والترفيه (فى الساعة 11 مساء أو منتصف الليل)، وحظر الموسيقى فى المطاعم والحانات وتقييد عدد المتفرجين فى المباريات الرياضية أو حظرها نهائيا.

 

وفى الأسبوع الماضى، ألغت الحكومة اليونانية الفعاليات فى الهواء الطلق وفرضت ارتداء الكمامات فى كل من المناطق المفتوحة والمغلقة.


اوميكرون

اليونان

فرض الحظر

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