اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 ديسمبر 2021 10:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بالتعاون مع الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين..

اليوم.. مؤتمر لوزيرة الهجرة لإعلان بدء تطبيق أول تأمين على المصريين العاملين بالخارج

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 09:27 ص
اليوم.. مؤتمر لوزيرة الهجرة لإعلان بدء تطبيق أول تأمين على المصريين العاملين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعقد السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا بمشاركة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، للإعلان عن بدء تطبيق أول تأمين على المصريين العاملين في الخارج، بالتعاون فيما بين وزارة الهجرة وهيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين.
 
ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك عدد من الإعلاميين والصحفيين.
 
وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد وقعت، للمرة الأولى، مذكرة تفاهم مع كل من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة. 
 
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتطبيق التأمين، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين بالخارج، على أن يطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.

الهجره

وزيره الهجره

نبيله مكرم

المصريين بالخارج

وثيقه التامين

وثيقه التأمين للمصريين بالخارج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نبيلة مكرم: معظم الدول تشيد بمجهودات الرئيس السيسى بانتهاء الهجرة غير الشرعية

السبت، 20 نوفمبر 2021 09:37 م

نبيلة مكرم: دول العالم تشيد بجهود مصر فى التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية.. صور

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 02:28 م

السفيرة نبيلة مكرم: الانتاج الحربى قلعة الصناعة العسكرية والمدنية فى مصر

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 02:09 م

نبيلة مكرم ومحافظ بنى سويف يتفقدان مقر برنامج التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 01:08 م

نبيلة مكرم وهالة السعيد ورانيا المشاط يشاركن مايا مرسى فى إطلاق "نورة".. صور

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 03:38 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة