اليوم السابع: الدولة قدمت أكثر من 1.1 تريليون جنيه لتنمية الصعيد

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الدولة قدمت أكثر من 1.1 تريليون جنيه لتنمية الصعيد.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

الرئيس السيسى يشهد افتتاح مشروعات جديدة فى قطاع الكهرباء بجنوب البلاد.. ويؤكد: الدولة قدمت أكثر من 1.1 تريليون جنيه لتنمية الصعيد.. «إحنا لسه فى أسبوع الصعيد ولسه فيه افتتاحات جديدة».. و«الكهرباء» شهدت ظروفا صعبة قبل بدء تطويرها.. و150 مليار جنيه تكلفة استثمارات القطاع بالوجه القبلى

الرئيس: كل المشروعات الجديدة بيشتغل فيها شباب الصعيد.. وجولة تفقدية داخل مجمع بنبان للطاقة الشمسية مراكز التحكم والمحطات الجديدة بينها محولات إسنا الجديدة ومركز التحكم بنجع حمادى

الدولة قادرة على تحسين وضعها.. ولو ما عملناش شغلنا نبقى مقصرين

الرئيس: خلوا الناس تشوف الإنجازات علشان معنوياتهم ترتفع.. الاتجاه للعدادات مسبوقة الدفع هدفه القضاء على شكاوى القراءات غير الدقيقة

الرئيس: الكهرباء بالنسبة لنا «أمن قومى».. وهناك دول لم تستطع حلها منذ 20 عاما.. الرئيس يشكر وزير الكهرباء: «عالم فاضل جليل حقق نقلة فى القطاع».. ويؤكد: لو مشاكل الكهرباء متحلتش كانت المصانع هتقفل وده خطر.. والأمور فى البلاد تتجه للأفضل



