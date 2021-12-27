وقال الهلال الأحمر الليبي - في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الليبية- إن فريق انتشال الجثث التابع له، انتشل 17 جثة لمهاجرين غرقوا قبالة شاطئ منطقة العلوص بينهم طفل رضيع، كما تم انتشال 10 جثث في موقع آخر قريب بينهم امرأتان، وتم إنقاذ 3 مهاجرين وجدوا على قيد الحياة وجرى تقديم الإسعافات لهم.


جدير بالذكر أن حصيلة الضحايا من المهاجرين في حوادث الغرق في عرض المتوسط ارتفعت إلى نحو 1500 منذ بداية العام الجاري، و جرى إنقاذ أو اعتراض أكثر من 30 ألف مهاجر قبالة سواحل ليبيا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.