النمسا تعرب عن مواساتها لشعب جنوب أفريقيا فى رحيل أحد رموزه الأسقف توتو

أعربت النمسا اليوم الاثنين عن خالص تعازيها وتضامنها مع شعب جنوب إفريقيا فى وفاة الأسقف دزموند توتو أحد الرموز الوطنية والمناضل التاريخى ضد سياسات التفرقة العنصرية إبان نظام الفصل العنصرى (الأبارتايد) الذى كان يحكم جنوب إفريقيا.

وقال بيان أصدرته وزارة الخارجية النمساوية أن النمسا تتقدم بخالص تعازيها الصادقة لشعب جنوب إفريقيا فى وفاة الأسقف توتو والذى يعتبر بطلا بارزا فى الكفاح السلمى ضد الفصل العنصرى والذى ساهم بقوة فى تحقيق المصالحة الوطنية.

وذكر البيان أن التزام الأسقف توتو بالسلام وحقوق الإنسان وإيجاد عالم خالٍ من الأسلحة النووية سيظل مصدر إلهام لكل دول العالم.