اليوم السابع
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"المهندسين كلها كلت منه".. مطعم يبيع لحوما فاسدة بسور نادى الترسانة (فيديو)

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 11:14 ص
"المهندسين كلها كلت منه".. مطعم يبيع لحوما فاسدة بسور نادى الترسانة (فيديو) لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب: كريم صبحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أمام المطعم الذي تم إغلاقه بمحيط نادي الترسانة في العجوزة، لوجود لحوم فاسدة به، حيث تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة، وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، من ضبط 450 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مطعم مأكولات سورية شهير، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات على المطاعم والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين. 
 
 
وشملت المضبوطات 375 كجم شاورما لحوم ودواجن، وحوالي 75 كجم دهون حيوانية وجميعهم بهم تغيرات بالخواص الطبيعية ولايوجد بيانات لها وغير صالحة للاستخدام الآدمي وبعضها بها رائحة كريهة وذلك بعد قيام الأطباء بالكشف عليها. 
 
وقد تم التحفظ على المضبوطات والقيام بغلق وتشميع المطعم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع قسم شرطة العجوزة وذلك استكمالاً للمجهودات التي تشنها محافظة الجيزة، لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين.

لحوم فاسدة

مباحث التموين

غلق محل

إغلاق محل

أخبار الحوادث

امن الجيزة

مباحث الجيزة

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