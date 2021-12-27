المشدد 10 سنوات لسائق ونجله قتلا زميلهما خلال مشاجرة بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد أبو دنيا، فى القضية رقم 8052 جنايات مركز الخانكة لسنة 2021، قتل، والمقيدة برقم 2627 لسنة 2021 كلى شمال بنها، والمتهم فيها "فؤاد ب م"، ونجله "محمد ف ب"، سائقان ومقيامن منطقة الشيخ مصلح بالخانكة بمحافظة القليوبية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامهم بقتل سائق زميلهم خلال مشاجرة على أولوية تحميل الركاب.

وشهدت محكمة جنايات بنها، أعمال تأمينية مشددة بقيادة العميد محمد سعيد، حيث انتشرت قوات التأمين بمحيط المحكمة وداخلها للحفاظ علي سير عملية المحاكمة للمتهمين.

وتعود تفاصل الواقعة، إلى قيام سائقان بتمزيق جسد سائق زميلهما بـ"مطواة" فى مشاجرة بينهما بموقف الشيخ مصلح دائرة مركز الخانكة بالقلوبية، بسبب أولوية تحميل الركاب، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة العام، وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية السابق، إشارة من المستشفى بوصول "ح ع " 17 سنة سائق، جثة هامدة إثر طع فى الصدر والفخذ الأيمن.

انتقل العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية السابق، وتبين أن المتوفى تشاجر مع كل من "م ف" 21 سنة، سائق، ووالده "ف ب" فى موقف الشيخ مصلح دائرة مركز الخانكة، بسبب أولوية تحميل الركاب، فقام المتهمان بطعنه بسكين، وتم ضبط المتهمين، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأمر المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بحبس سائق ووالده مزقا جسد زميلهما فى مشاجرة نشبت بينهما بموقف الشيخ مصلح دائرة مركز الخانكة بالقلوبية، بسبب أولوية تحميل الركاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، إلى أن أحلاتهم النيابة الكلية للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمه السابق.