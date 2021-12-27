المتهمون بخطف طفل الهرم يجرون معاينة تصويرية للجريمة.. والضحية يتعرف عليهم

كتب أحمد الجعفرى

أجرى المتهمون بخطف طفل الهرم معاينة تصويرية لكيفية ارتكابهم الجريمة، وذلك بعد عرضهم على الطفل المجنى عليه وتعرفه عليهم، وكشفت التحقيقات، أن المتهمين خططوا لتنفيذ الجريمة قبل أسابيع من التنفيذ بمساعدة السائق الخاص بوالدة الطفل المختطف، والذى وفر لهم المعلومات اللازمة عن الأسرة وخط سيرها.

وتابعت التحقيقات، أنه أثناء عودة الأم بصحبة ابنها من محافظة الإسكندرية، مُستقلة سيارتها الملاكى قيادة (سائق) وبرفقتها نجلها وأثناء مرورهم بأحد الطرق بدائرة القسم فوجئت بسيارة تعترض سيارتها وترجل منها أشخاص مجهولين وقاموا باصطحاب نجلها وتركوا لها هاتف برقم دولى وانصرفوا من المكان، وعقب ذلك تواصلوا معها عن طريق الهاتف المشار إليه من خلال أحد تطبيقات الهاتف وطلبوا منها (مبلغ مالى على أن يكون نصفه سبائك ذهبية) كفدية لإطلاق سراح نجلها.

وتابعت التحقيقات، أن والدة الطفل دبرت المبلغ والسبائك الذهبية، وأعطتها لسائقها المذكور لتسليمها للخاطفين، وعقب ذلك عاد بنجلها وقرر لها باصطحابه من طريق الواحات عقب سداده الفدية ومُنذ ذلك التاريخ لم يتجاوب السائق معها ولم يحضر للعمل واتهمته بأنه وراء ارتكاب واقعة خطف نجلها.. حيث إنه طلب منها عدم الإبلاغ عن الواقعة وأضافت أنه يعمل طرفها مُنذ عامين ونصف.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة (3 أشخاص من بينهم السائق المشار إليه "لإثنين منهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبتفتيش مسكن السائق عُثر بداخله على (مبالغ مالية، 9 سبائك ذهبية تعادل قيمتها أكثر من 2 مليون جنيه")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة فتم حبسهم.