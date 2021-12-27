المتحف الكبير.. طريق الكباش.. الرحلات النيلية.. فوربس تنصح بزيارة مصر فى 2022

كتبت رباب فتحى

تحت عنوان "لماذا يجب زيارة مصر في 2022"، رصدت مجلة "فوربس" الأمريكية أسباب زيارة مصر العام المقبل، وقالت إنه مع الفنادق الجديدة والمحسّنة وافتتاح المواقع الثقافية التي طال انتظارها فإن "عام 2022 هو عام مهم بالنسبة لمصر."



فوربس

وقالت المجلة إن أول أسباب زيارة مصر فى 2022، هى الافتتاحات التاريخية الجديدة، حيث يتنظر العالم افتتاح المتحف المصرى الكبير، وأضافت أنه رغم عدم وجود موعد رسمى للافتتاح حتى الآن، يُشاع أن المتحف المصرى الكبير الذى طال انتظاره سيفتتح فى نوفمبر 2022 .

وأكدت المجلة الأمريكية أنه بمجرد افتتاحه، سيكون هذا المجمع الحديث الذى يقع خارج القاهرة أكبر متحف أثرى فى العالم، مع أكثر من 100000 قطعة أثرية معروضة، بما فى ذلك كنوز من مقبرة الملك توت عنخ آمون.

كما ألقت المجلة الضوء على طريق الكباش الذى تم افتتاحه مؤخرا، وقالت إنه طريق قديم عمره 3000 عام فى الأقصر أعيد افتتاحه رسميًا فى نهاية نوفمبر 2021 بموكب كبير ملحمى بعد فترة طويلة من التنقيب. ولفتت إلى أن الطريق البالغ طوله 2.7 كم محاط بحوالى 700 تمثال لأبى الهول ويربط معبد الكرنك بمعبد الأقصر.

وأكدت أن إعادة الافتتاح الطريق كواحد من أكبر المواقع القديمة فى العالم أدى بالفعل إلى تدفق الاهتمام فى المنطقة.

وقالت المجلة أن ثانى أسباب زيارة مصر فى 2022 هى الذكرى السنوية لفعاليات تاريخية، حيث يعد عام 2022 الذكرى المئوية لافتتاح مقبرة توت عنخ آمون، والذى حدث فى نوفمبر 1922 على يد عالم الآثار البريطانى هوارد كارتر.

أما ثالث أسباب زيارة مصر فهى البواخر النيلية الجديدة والفنادق الجديدة حيث يمكن للزائرين الاستمتاع بنهر النيل وما يقدمه من تجربة مميزة.

أما الراغبين فى البقاء على أرض جافة، تضيف المجلة، فهناك دائمًا شواطئ البحر الأحمر، مثل شواطئ شرم الشيخ.