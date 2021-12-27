اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 ديسمبر 2021 07:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الكهرباء: 32 شركة قطاع خاص ساهمت فى إنشاء مجمع بنبان باستثمارات مليارى دولار

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 06:20 م
الكهرباء: 32 شركة قطاع خاص ساهمت فى إنشاء مجمع بنبان باستثمارات مليارى دولار مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات القومية، قائلا: "ثقافة جديدة تسير فيها الحكومة، ومجمع بنبان بأسوان أبرز نجاح تعاون الحكومة والقطاع الخاص".

 

أضاف حمزة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، عبر فضائية dmc، أن 32 شركة بالقطاع الخاص ساهمت فى إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية، باستثمارات تخطت مليارى دولار، مؤكدا بقوله: "القطاع الخاص لا يقتصر على الاستثمار الأجنبى فقط، والشركات المحلية والمصرية لها باع كبير فى التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة".

 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك تعاون كبير بين الخبرات الألمانية والشركاء المصريين المحليين، فى مجال تصنيع المحولات والكابلات والمهمات الكهربائية، مشيرا إلى أن التعاون مع القطاع الخاص لاسيما فى مجال الطاقة المتجددة، ينطلق من أمريين مهمين، يتمثلا فى التسهيلات لأماكن نشر المحطات الشمسية ومحطات الرياح، إضافة التشريعات والهيئات والمنظومات الجديدة للتعامل مع القطاع الخاص.

 

وأكمل: "دخول 3 محطات كهربائية لإنتاج الكهرباء على مدار عامين ونصف، إعجازا، وما كان لذلك أن يتحقق إلا بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، للقطاع الحيوى بالإضافة إلى تضافر كل الجهود بالحكومة".


مجمع بنبان

اسوان

الكهرباء

وزارة الكهرباء

الطاقة الشمسية

ايمن حمزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هنا أول مدرسة للطاقة الشمسية فى مصر بقرية بنبان بأسوان.. لايف

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 05:22 م

فرحة عارمة بين أهالى بنبان بعد افتتاح الرئيس السيسى لمجمع الطاقة الشمسية..لايف

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 03:03 م

لأول مرة بأيدٍ وطنية خالصة.. شركة قطاع أعمال تنشئ 4محطات محولات في مجمع بنبان الشمسي بنظام Gis.. رئيس "المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية": هدفنا إثبات جودة المنتج المحلي مقارنة بالمستورد

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 03:00 م

كل مشروع سد عالى جديد .. الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 02:57 م

حديث القلب والعقل بافتتاح الرئيس السيسي لمحطة بنبان للطاقة الشمسية..إنفوجراف

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:22 م

الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية خلال تفقده مجمع بنبان للطاقة الشمسية

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:54 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة