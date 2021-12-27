الكشف على 1914 مريضا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع .



وفى هذا السياق نظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة بقيادة الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة قافله طبية متعددة التخصصات بقرية كوم شريك بمركز كوم حمادة على مدار يومين.



و أسفرت تلك القافلة عن الكشف على 1914 مواطناً من أهالي القرية ، وتنوعت القافلة ما بين " 416 حالة باطنة - 442 حالة أطفال- 188 حالة مسالك - 220 حالة جراحة- 192 أنف وأذن- 184 جلدية - 127 نساء وتوليد - 102 أسنان- 43 تنظيم أسره " بالإضافة إلى عمل التحاليل اللازمه والأشعة و تقديم العلاج بالمجان مع عمل ندوات توعوية و تثقيفية لاهالى القرية وسط إتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

