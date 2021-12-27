اليوم السابع
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الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:09 م
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الكشف على 1914 مريضا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:02 م
الكشف على 1914 مريضا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة قافلة طبية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع .

وفى هذا السياق نظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة بقيادة الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة  قافله طبية متعددة التخصصات بقرية كوم شريك بمركز كوم حمادة على مدار يومين.

و أسفرت تلك القافلة عن الكشف على 1914 مواطناً من أهالي القرية ،  وتنوعت القافلة ما بين " 416 حالة باطنة - 442 حالة أطفال-  188 حالة مسالك - 220 حالة جراحة- 192 أنف وأذن- 184 جلدية - 127 نساء وتوليد - 102 أسنان- 43 تنظيم أسره " بالإضافة إلى عمل التحاليل اللازمه والأشعة و تقديم العلاج بالمجان مع عمل ندوات توعوية و تثقيفية لاهالى القرية وسط إتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا .
 


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