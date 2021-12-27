القبض على مقنع يحمل قوسا وسهما هدد باغتيال الملكة اليزابيث.. فيديو

كتبت: نهال أبو السعود

نشرت صحيفة ذا صن البريطانية، فيديو لشاب اعتقلته السلطات البريطانية، بعدما اقتحم ساحة قلعة ويندسور، حيث تحتفل الملكة إليزابيث بعيد الميلاد، مهددا باغتيالها.

ويظهر في الفيديو القصير الشاب وهو يرتدي قناعا أبيض اللون وملابس سوداء، ويحمل قوسا وسهاما، ويقول: "أنا آسف. أنا آسف لما قمت به، وما سأفعله، سأحاول اغتيال الملكة إليزابيث".

وأعلن الرجل أنه ينتقم لأولئك الذين قتلوا في مذبحة أمريتسار، وهي مدينة هندية مبجلة لدى السيخ، فيها المعبد الذهبي، والمذبحة وقعت في عام 1919، عندما كانت خاضعة للحكم الاستعماري البريطاني.

وأضاف أنه ينتقم لمن قتلوا أو أهينوا، أو كانوا ضحية للتمييز العنصري بسبب عرقهم، معترفا بأنه سيخي من الهند، واسمه جاسوانت سينج تشايل، مشيرا إلى اسم آخر يحوزه هو "دارث جونز".

وقال والده ، جاسبير سينج تشيل ، لـ MailOnline: "حدث خطأ فادح في ابننا ونحن نحاول معرفة السبب لم تتح لنا الفرصة للتحدث معه ولكننا نحاول أن نقدم له المساعدة التي يحتاجها .. من وجهة نظرنا ، نحن نمر بوقت عصيب. نحاول حل هذه المشكلة وهذا ليس بالأمر السهل."

وفي وقت سابق، احتجزت السلطات البريطانية تشايل البالغ من العمر 19 عاما، بموجب قانون الصحة العقلية، بعد أن اعتقله حراس قلعة ويندسور، التي تقع في مقاطعة باركشير القريبة من لندن، والتي تعرف بالمقاطعة الملكية نظرا لاحتضانها مقرا للأسرة الحاكمة في بريطانيا.

وقام الشاب بإرسال الفيديو إلى بعض الأشخاص على تطبيق "سناب شات" قبل 24 دقيقة من اعتقاله عند جدار القصر الملكي.

وأضاف المشتبه به أنه لم يتوقع النجاة من الهجوم على الملكة، حيث كتب: "أنا آسف لكل أولئك الذين ظلمتهم أو كذبت عليهم إذا تلقيت هذا فإن موتي قريب. يرجى مشاركة هذا مع أي شخص وإذا كان ذلك ممكنًا ، يمكنك توصيله بالأخبار إذا كان مهتمًا بذلك ".