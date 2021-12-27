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القبض على عاطل قتل شابا بسلاح أبيض في مصر الجديدة

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 11:18 ص
القبض على عاطل قتل شابا بسلاح أبيض في مصر الجديدة مديرية أمن القاهرة
كتب: عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من القبض على عاطل طعن شابا بسلاح أبيض أثناء إتمام صلح بينهما، بسبب خلافات سابقة بمصر الجديدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من احد المستشفيات، بوصول شاب مصاب عدة طعنات منها بالرقبة بمنطقة مصر الجديدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة واستمع فريق منهم لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.
 
وتبين من خلال التحريات الأولية، أنه أثناء إتمام صلح بينهما وقعت مشادة، قام على أثرها عاطل بطعن شاب وتوفي ونقل الي المشرحة. 
 
 
 
 

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