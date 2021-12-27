القبض على طرفى مشاجرة داخل مدرسة بسبب خلاف بين طالبتين في دار السلام

كتب: عبد الرحمن سيد

يجرى رجال المباحث بالقاهرة، تحرياتهم حول وقوع مشاجرة بالأسلحة داخل مدرسة في دار السلام، بسبب وقوع مشاجرة بين طالبتين، واستعانت كل منهما بذويها، وحدثت المشاجرة وتمكن رجال المباحث من ضبط الطرفين ويتم التحقيق معهما.

تلقت غرف عمليات النجدة، بلاغا من مسئولي مدرسة في منطقة دار السلام بوقوع مشاجرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتم القبض على طرفى المشاجرة ليتم التحقيق معهم ومعرفة أسباب الحادث.

ويستمع فريق رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها، لكشف ملابسات الحادث وأمرت جهات التحقيق بالتحقيق في الواقعة والتحفظ على الأسلحة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.