القبض على المتهم بسحل طالبتين وسيدة أثناء سرقة هاتف بحلوان

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على المتهم بسحل سيدة وفتاتين بعدما سرقة هاتف بمنطقة حلوان ، حيث حرر محضر بالواقعة و تولت النيابة التحقيق.

وكان فيديو رصد علي صفحات التواصل الإجتماعى، يفيد لقيام أحد قائدى الدراجات البخارية بخطف هاتف محمول من فتاتين حال سيرهما بمنطقة العزبة البحرية - دائرة القسم.

وأثناء محاولة الفتاتان اللحاق و إيقاف المتهم قام بالأصطدام بإحدى السيدات حال عبورها الطريق و تمكن من الفرار.

- أمكن من خلال المقطع سالف البيان تحديد المجنى عليهما كلاً من،" ألاء. م.ع" 14 عاما طالبة و ومقيمة العزبة البحرية- حلوان مصابة بسحجات بالركبة، و"سما.م.ع" 12 عاما طالبة و مقيمة بذات العنوان، و"بشرى.س.ع" 59 سنة ربة منزل.

وبسؤال والدهما المدعو" محمد.ع.م" مقيم بذات العنوان وأيد وأكد ما جاء بالفحص، وبالانتقال لمكان الواقعة و فحص الكاميرات أمكن من خلال خط سير الهروب تحديد هوية المتهم"أحمد.أ" 18 عاما عاطل و مقيم عزبة خليل – المعصرة وتم ضبطه و بمواجهته أعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن الهاتف المحمول، وتم العرض على النيابة العامة والتي أمرت بحبس المتهمين في الواقعة.