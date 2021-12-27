اليوم السابع
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القبض على المتهم بسحل طالبتين وسيدة أثناء سرقة هاتف بحلوان

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 11:08 م
القبض على المتهم بسحل طالبتين وسيدة أثناء سرقة هاتف بحلوان متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على المتهم بسحل سيدة وفتاتين بعدما سرقة هاتف بمنطقة حلوان ، حيث حرر محضر بالواقعة و تولت النيابة التحقيق.

وكان فيديو رصد علي صفحات التواصل الإجتماعى، يفيد لقيام أحد قائدى الدراجات البخارية بخطف هاتف محمول من فتاتين حال سيرهما بمنطقة العزبة البحرية - دائرة القسم.

وأثناء محاولة الفتاتان اللحاق و إيقاف المتهم قام بالأصطدام بإحدى السيدات حال عبورها الطريق و تمكن من الفرار.

- أمكن من خلال المقطع سالف البيان تحديد المجنى عليهما كلاً من،" ألاء. م.ع" 14 عاما طالبة و ومقيمة العزبة البحرية- حلوان مصابة بسحجات بالركبة، و"سما.م.ع" 12 عاما طالبة و مقيمة بذات العنوان، و"بشرى.س.ع"  59 سنة ربة منزل.

وبسؤال والدهما المدعو" محمد.ع.م" مقيم بذات العنوان وأيد وأكد ما جاء بالفحص، وبالانتقال لمكان الواقعة و فحص الكاميرات أمكن من خلال خط سير الهروب تحديد هوية المتهم"أحمد.أ" 18 عاما عاطل و مقيم عزبة خليل – المعصرة وتم ضبطه و بمواجهته أعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن الهاتف المحمول، وتم العرض على النيابة العامة والتي أمرت بحبس المتهمين في الواقعة.


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