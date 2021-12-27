الفلاح الفصيح بقنا بعد زيارة الرئيس للمراشدة: المشروعات كانت حلما وأصبحت حقيقة

قنا صابر سعيد

قال حمام علي الشهير بالفلاح الفصيح، من أبناء قرية المراشدة، إن قنا والصعيد كان في عيد بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لقرية المراشدة وهي الزيارة الثانية له منذ زيارته للمراشدة في عام 2017 والتي تغيرت خلالها المراشدة.

وأوضح حمام علي، أن إنشاء مجمع الخدمات يجمع خدمات المواطنين في مكان واحد سهل علي المواطنين بدلًا من التنقل بين الأماكن، بالإضافة إلي مجمع الخدمات الزراعية، وتطوير وحدة صحة الأسرة، وتطوير وحدة الإسعاف وإنشاء مكتبة حياة كريمة، مضيفًا أنه تلك المشروعات كانت حلما وأصبحت حقيقة.

وأشار الفلاح الفصيح، إلي أن أهالي المراشدة يشكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد افتتاح عدد من المشروعات بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، وهي هدايا من الرئيس للأهالي.

وتفقد الرئيس مجمع خدمات المواطنين بقرية المراشدة، والذي يخدم 55 ألف نسمة، ويضم العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين من بينها (مركز تكنولوجي، شهر عقاري، مكتب التموين، مكتب التضامن الاجتماعي، الاحوال المدينة، وحدة محلية، مجلس محلي مكتب بريد، استراحة للمواطنين)، وقد تم إنشاءه على مساحة 420 م ، ويتكون من ثلاثة طوابق بتكلفة إجمالية قدرها 13.5 مليون جنيه.

وتفقد الرئيس مجمع الخدمات الزراعية والذي يتكون من "وحدة زراعية، وحدة بيطرية، مكتب إرشاد زراعي، مركز تجميع ألبان" حيث بلغت تكلفة الإنشاء نحو 12 مليون جنيه، كما زار نقطة الإسعاف والوحدة الصحية بالقرية والتي تتكون من مبنيين على مساحة 1200 م، حيث تم رفع كفاءته بالكامل، وتطوير كافة الأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى دعم أجهزة عيادة الأسنان والعيادات الخارجية والصيدلية ووحدة تنظيم الأسرة بالمشروع الأوروبي، وتوفير استراحة مُصممة للأطباء وأخرى مُصممة للتمريض.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مكتبة حياة كريمة وهي أول مكتبة تم انشاءها ضمن مشروع مكتبات حياة كريمة بمحافظات الصعيد لتخدم أهالي قرية المراشدة بقنا، وتم تأسيسها تنفيذا لتوجيه الرئيس وبالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الثقافة.