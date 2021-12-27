الفاو وسيدارى: مصر نجحت في إعادة تبطين 2138 قناة ري في 20 محافظة

كتبت : هند المغربي

أفاد ملخص سياسات الممارسات الزراعية المستدامة الذى تمت مناقشته اليوم من قبل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا، بأن مصر نجحت فى تبطين قنوات الرى، وهى أحد الممارسات التى تهدف إلى توفير المياه ومنع التسرب، وأحد الأسباب الرئيسية لفقد المياه، حيث أكملت وزارة الموارد المائية والرى تبطين 2138 كيلومترا مـن قـنـوات الـرى فـى 20 محافظـة علـى مستوى الجمهوريـة.

كما نجحت فى حصاد الأمطـار عـن طـريـق بناء السدود الأسمنتية والحجرية بغرض تخزين المياه وإتاحة الفرصة لتغذيـة الخـزان الجوفـى، بالإضافـة إلى حماية التربـة مـن الانجراف والتدهور وتنميـة الـوديـان.

جاء ذلك خلال ورشه عمل نظمتها منظمه الامم المتحدة للأغذية والزراعه الفاو بالتعاون و مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (CEDARE) لمناقشة مخرجات تقرير الممارسات الزراعية مصر، والذى تشاركت فى صياغته كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيداري) بالتعاون مع الحكومة المصرية، متمثلة فى وزارات البيئة، الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشار التقرير إلى أحد أهم الممارسات الزراعية المستدامة فى مصر وهى التحـول إلى الـرى الحديـث فـى الأراضـى القديمـة مثـل مـا تـم رصـده فـى محافظة القليوبية، كمـا تـم رصـد استخدام الـرى بالتنقيـط فـى بعـض مـزارع محافظة مطروح التى تقوم بتحليـة مياه الابار المالحة وجمعها فـى احـواض تتم فيها تربية اسماك وتستخدم مياه الاحواض السمكية فى الـرى عوضا عن الأسمدة.