العربية للتصنيع: إنشاء مجمع للصناعات الطبية.. وبدء الإنتاج نهاية 2022

كتب محمد صبحى

قال الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، إن الهيئة تعتبر نفسها الظهير الصناعى للدولة المصرية ومساند رئيسى لكل مشروعات الدولة، ويهمنا أن نكون شريكا لجامعة القاهرة فى هذا المشروع العملاق .

وأضاف الفريق عبد المنعم التراس خلال كلمة له بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن على هامش حفل وضع حجر الأساس للمجمع الأطفال الطبى بالفرع الدولى لجامعة القاهرة، أننا نفتخر فى الهيئة العربية للتصنيع أننا شريك مع جامعة القاهرة فى هذا المشروع العملاق أكبر مجمع طبى للأطفال بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الهيئة فى تعاون مستمر مع جامعة القاهرة والعديد من الجامعات ، ونسعى دائما إلى ربط البحث العلمى بالصناعة .

واستطرد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة فى إطار إنشاء المجمع الطبى للصناعات الطبية يبدأ الإنتاج نهاية عام 2022 ويشمل إنتاج مستلزمات المستشفيات وخيوط الجراحة والعديد من الصناعات الطبية بالتعاون مع شركات أجنبية فى هذا المجال.