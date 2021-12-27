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العدل توقع بروتوكولات مع البنكين الأهلي والمصرى بشأن مشروعات تكنولوجية

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:33 م
العدل توقع بروتوكولات مع البنكين الأهلي والمصرى بشأن مشروعات تكنولوجية المستشار عمر مروان وزير العدل-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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تشهد وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل اليوم الإثنين، توقيع عدة بروتوكولات بين الوزارة، والبنك مصر والبنك الأهلي بشأن بعض المشروعات التكنولوجية.
 
وسبق وتمكنت وزارة العدل من إعداد 16 مشروعا تكنولوجيا لتيسير على المتقاضين وتحسين جودة الخدمات المقدمة منها وشملت هذه المشروعات مشروع نظر تجديد الحبس عن بعد، ومشروع ميكنة محاضر الجلسات وتحويل الصوت إلى نص مكتوب، ومشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون، ومشروع برنامج رقمنة أعمال المحاكم المدنية محاكم الأسرة إدارة التفتيش القضائى، ومشروع التقاضى الإلكترونى عن بعد فى المحاكم الاقتصادية، ومشروع ميكنة إقرارات الذمة المالية، ومشروع ميكنة مراسلات الإعلان، ومشروع سيارة التوثيق المتنقلة، ومشروع حقيبة التوثيق المتنقلة، مشروع خدمة الاستعلام عن كثافات فروع التوثيق، ومشروع خدمة الاستعلام عن معاملاتى الميكنة فى فروع التوثيق، ومشروع حجز موعد فى مكتب توثيق من خلال منصة مصر الرقمية، ومشروع إصدار الشهادات عن بعد فى المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، ومشروع برنامج وزارتي، ومشروع التثقيف وبناء قدرات أعضاء الجهات القضائية، ومشروع برنامج إصدار خطابات تحويل علاج إلكترونية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
 
 

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