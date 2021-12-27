اليوم السابع
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العثور على رجل وطفلين قتلى بجروح ناجمة عن أعيرة نارية فى منزل بألمانيا

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 05:07 م
العثور على رجل وطفلين قتلى بجروح ناجمة عن أعيرة نارية فى منزل بألمانيا الشرطة الألمانية
كتبت: هناء أبو العز

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عثرت الشرطة الألمانية على جثث رجل وطفلين تتراوح أعمارهم بين 11 و13 عاما فى مبنى سكنى بالقرب من هامبورج.

 

وقالت الشرطة يوم الاثنين إنها تتعامل مع الوفيات على أنها حالة قتل مشتبه بها، وقد تم العثور على جروح ناجمة عن أعيرة نارية فى الجثث الثلاث.

 

كما عثرت الشرطة على امرأة أصيبت بجروح خطيرة من جراء أعيرة نارية، وقال المحققون أن تقييمهم الأولى أشار إلى أن الأشخاص الأربعة جميعهم من نفس العائلة.

 

تم استدعاء الشرطة إلى المنزل فى مدينة جليندى فى وقت متأخر من يوم الأحد. وجدوا الطفلين ميتين والرجل البالغ من العمر 44 عامًا ممددًا بلا حراك، وتوفى فى مكان الحادث بعد أن فشلت محاولات إنقاذه.

 

ونقلت المرأة البالغة من العمر 38 عاما إلى المستشفى بعد تلقيها الإسعافات الأولية، ولم يرد مكتب المدعى العام تحديد من أطلق الرصاص وما إذا كان الشاب البالغ من العمر 44 عامًا هو الأب البيولوجى للأطفال.

 


جريمة قتل

اطفال

المانيا

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