العثور على جثة شخص في مصر القديمة.. والتحريات: السبب حادث سير

كتب: عبد الرحمن سيد

عثر الأهالي على جثة شخص بمصر القديمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى محل الواقعة. التحريات كشفت عن أن سيارة صدمت شخصا وأدت إلى وفاته، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالعثور على جثة شخص ملقاة على الطريق بمصر القديمة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، واستمع فريق منهم لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث، وتبين من خلال التحريات الأولية، أن المتوفي مصاب بنزيف وكسَور نتيجة لحادث سير بعدما صدمته سيارة.