اليوم السابع
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الإثنين، 27 ديسمبر 2021 02:01 ص
أكرم القصاص
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الطيران العراقى يعلن تنفيذ 14 ضربة جوية لتدمير أوكار لداعش فى ديالى

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:02 ص
الطيران العراقى يعلن تنفيذ 14 ضربة جوية لتدمير أوكار لداعش فى ديالى غارات _ صورة أرشيفية
بغداد أ ش أ

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ذكرت خلية الإعلام الأمنى العراقى، أن طائرات القوة الجوية العراقية نفذت 14 ضربة جوية لتدمير كهوف وأوكار تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابى بمنطقة جبال حمرين فى ديالى.

 

وأوضحت خلية الإعلام الأمنى العراقى - فى بيان أرودته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أنه خلال عملية أمنية واسعة ضمن قاطع قيادة عمليات ديالي، نفذ سلاح القوة الجوية 14 ضربة جوية دقيقة بواسطة طائرات (L159 - F16)، ما أسفر عن تدمير مجموعة من الكهوف والأوكار للإرهابيين فى جبال حمرين.

 

وأكدت أن القوات الأمنية عازمة على مطاردة العناصر الإرهابية فى مختلف المناطق وسيكون هناك عمليات استباقية أخرى وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة لدك أوكار الإرهابيين بناء على خطة مكثفة.

 


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ديالى

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