اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 ديسمبر 2021 09:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة تدعو المواطنين لتناول أسماك التونة والماكريل لتقوية المناعة

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 08:00 ص
الصحة تدعو المواطنين لتناول أسماك التونة والماكريل لتقوية المناعة أسماك الماكريل
كتب ــ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين للحرص علي تناول أسماك التونه والماكريل لكونها غنية بالأوميجا 3 الذي يقوى المناعة ضد الأمراض خاصة فيروس كورونا .

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة

التونة

الماكريل

الاوميجا 3

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة