الصحة تدعو المواطنين لتناول أسماك التونة والماكريل لتقوية المناعة

كتب ــ وليد عبد السلام

دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين للحرص علي تناول أسماك التونه والماكريل لكونها غنية بالأوميجا 3 الذي يقوى المناعة ضد الأمراض خاصة فيروس كورونا .

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.