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أكرم القصاص
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الصحة التونسية: ارتفاع إجمالى الوفيات منذ انتشار كورونا لـ 25 ألفا و532 حالة

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 02:53 م
الصحة التونسية: ارتفاع إجمالى الوفيات منذ انتشار كورونا لـ 25 ألفا و532 حالة فيروس كورونا
تونس (أ ش أ)

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ذكرت وزارة الصحة التونسية فى أحدث إحصاء لها، أن إجمالى عدد الوفيات منذ انتشار جائحة فيروس كورونا بالبلاد ارتفع إلى 25 ألفا و532 حالة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة بالفيروس يبلغ حاليا 723 ألفا و93 شخصا.

وأضافت الوزارة - في بيان لها اليوم الاثنين، أن العدد الإجمالي للمتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يبلغ حاليا 695 ألفا و161 شخصا، فيما يبلغ عدد المرضى في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 244 شخصا.

وكان وزير الصحة التونسى على مرابط، قال إن الوضع الوبائى جراء انتشار فيروس كورونا فى تونس "جيد" ولكن هناك ارتفاع طفيف فى عدد الإصابات والمقيمين فى المستشفيات.

وأضاف مرابط - في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" - أن عمليات التلقيح لا تسير بشكل جيد خاصة وأنه تم تلقيح ثلاث أرباع الفئة التي تتجاوز 40 سنة فقط وهو رقم ضعيف.


وأبرز الوزير أن 65 بالمائة ممن استكملوا التلقيح تتجاوز أعمارهم 18 سنة و32 بالمائة فقط ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، في حين لا تتجاوز نسبة من استكملوا التلقيح من الفئة 12-14 سنة واحد بالمائة.


وأشار إلى أن الوضع العالمي جراء انتشار فيروس كورونا مقلق وحرج خاصة بعد ظهور المتحور "أوميكرون"، موضحا أن هذا المتحور سريع الانتشار ويمس الأطفال، مشيرا إلى أنه تم تسجيل حالات وفيات في صفوف الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية.

 


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