اليوم السابع
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الصحة الأردنية ترصد 295 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 04:02 ص
الصحة الأردنية ترصد 295 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون اجراءات مكافحة فيروس كورونا
عمّان أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 295 إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا (أوميكرون) فى البلاد.

 

وقال مسؤول ملف كورونا بالأردن الدكتور عادل البلبيسى - فى تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إن إجمالى الحالات المؤكدة المصابة بمتحور "أوميكرون" وصل إلى 328 حالة، وفقا لما أعلنته الوزارة خلال الأيام الماضية.

 

وأكد أن وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أية حالات يتم تأكيد إصابتها بالمتحور تباعا وبكل شفافية.

 

وأعلن وزير الصحة الأردنى فراس الهوارى، أن المملكة ستستخدم أجهزة فحص جديدة فى المطار يمكنها كشف متحور "أوميكرون" واستثناء المتحورات الأخرى، قبل اللجوء إلى فحص التسلسل الجينى.

 

وقال فى مقابلة مع "التلفزيون الأردنى"، إن "الأردن اكتشف 7 حالات ثبتت إصابتها بـ"أوميكرون"، وأن جميع الحالات التى جاءت من الخارج كانت لديهم نتيجة فحص سلبية قبل وصولهم، لكن نتيجة فحص الوصول كانت إيجابية".

 

وأضاف: "أوميكرون" سيصبح النسخة السائدة من فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "سرعة انتشاره 3 أضعاف سرعة انتشار المتحورات الأخرى، والمؤشرات تقول إن أعراضه أقل حدة وفق الدراسات".

 

ودعا الهوارى المواطنين إلى الحصول على جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا بعد 3 أشهر من تلقى الجرعة الثانية.

 

وقال: "المصاب بفيروس كورونا قابليته أعلى للإصابة مرة أخرى، وجسمه لديه قابلية أعلى لاستقبال الفيروس وهنا لا أتحدث مناعيا".

 


الصحة الأردنية

رصد 295 إصابة

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فيروس كورونا

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