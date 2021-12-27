السكة الحديد تعلن تواصل إخراج عربات القطارات القديمة واستبدالها بعربات تحيا مصر

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة السكة الحديد مواصلتها استبدال العربات القديمة لبعض القطارات بعربات تحيا مصر ضمن خطة عدم وجود عربات قديمة تعمل علي خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع نهاية عام 2021، وجاءت التعديلات كالتالي:

أولا : اعتبارا من يوم 29/12/2021

1:خط طنطا / قلين/ شربين والعكس

- تعديل تركيب قطارات489/ 504/ 507/ 508ركاب طنطا / قلين/ شربين والعكس بعدد 7عربات محسنة (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية.

2:خط الزقازيق / ابوكبير/ الصالحية والعكس

- تعديل تركيب قطارات173/ 174/ 175/ 176/ 179/ 180/ 181/ 182/ 4413/ 4414/ 191/ 192/ 195 بعدد 7عربات محسنة (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية.

ثانيا : اعتبارا من يوم 30/12/2021

1: :خط طنطا / قلين/ شربين والعكس

- تعديل تركيب قظارات 485/ 490/ 493/ 498/ 452 ركاب قلين/ شربين/ طنطا بعدد 7عربات محسنة (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية.

2-خط الزقازيق / ابوكبير/ الصالحية والعكس

- تعديل تركيب قطار 170 بعدد 7 عربات محسنة (تحيا مصر ) بنفس جدوله الحالي.