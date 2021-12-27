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السكة الحديد تستبدل عربات بعض قطارات بحرى بعربات تحيا مصر وأخرى مميزة

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:00 ص
السكة الحديد تستبدل عربات بعض قطارات بحرى بعربات تحيا مصر وأخرى مميزة قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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تستبدل هيئة السكة الحديد العربات القديمة ببعض القطارات بعربات مُحسنة التي تسمى تحيا مصر في إطار خطة عدم وجود عربات قديمة تعمل علي خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع نهاية عام 2021، جاءت  كالتالي:

أولا: اعتبارا من اليوم

1ـ خط بنها / الزقازيق/ بورسعيد والعكس

-  استبدال تركيب عربات قطارات 285/286/274/258/261/251 بعدد 7عربات محسنة (تحيا مصر) مع استمرارهم وفق جداولهم الحالية.

2- خط الزقازيق /الصالحية والعكس

  استبدال تركيب عربات قطاري 197/194 بعدد 7 عربات محسنة (تحيا مصر) مع استمرارهم وفق جدولهم الحالي.

ثالثا: اعتبارا من يوم 1/1/2022 .

1:خط القاهرة/ منوف / الإسكندرية والعكس

-  استبدال تركيب عربات قطاري 119/118 بعدد 10عربات محسنة (تحيا مصر) مع استمرارهم وفق جدولهم الحالي

 


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