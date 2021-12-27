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الرعاية الصحية: تقديم الخدمة لقرابة 8 ملايين مواطن بالتأمين الصحى الشامل

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:20 ص
الرعاية الصحية: تقديم الخدمة لقرابة 8 ملايين مواطن بالتأمين الصحى الشامل الرعاية الصحية
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إن التأمين الصحى الشامل أهم نقطة فى استراتيجية 2030، مضيفا أنه تم تقديم الخدمة الصحية لقرابة 8 ملايين مواطن بالتأمين الصحى الشامل.

 

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية : "تم تطوير 114 منشأة صحية، و96 وحدة و310 وحدة صحية، و54 مستشفى جميعهم مطورين لتقديم تأمين صحى شامل فى الثلاث محافظات ، وتم إجراء 108 ألف عملية جراحية مختلفة التصنيفات، وتم تقديم 4.5 مليون خدمة أسرة فى مستشفيات التأمين الصحى الشامل بالثلاث محافظات التى تم تطبيق التأمين الصحى الشامل بها الإسماعيلية والأقصر وبورسعيد.

 

وتابع : "سيتم تعميمه على جميع المحافظات على حسب المراحل التى تم تخصيصها لها، والمريض يدفع 10% من التكلفة فى منظومة التأمين الصحى الشامل، ومرضى الأمراض المزمنة معفى من أى رسوم، والمواطن غير قادر معفى من الاشتراكات الصحية وتقدم له الخدمة مجانا، والدولة تتكلف الاشتراكات من الموازنة العام".


الرعاية الصحية

التامين الصحى الشامل

الخدمة الصحية

التاسعة

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