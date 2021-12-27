وكان عون قد اعتذر عن الإدلاء بأي تصريحات صحفية عقب الخلوة التي جمعته بالبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في بكري، أمس الأول، قبل مشاركته في قداس عيد الميلاد المجيد.

وأكد عون عقب الخلوة أنه سيكون له حديث اليوم يتحدث فيه باستفاضة عن كل ما يدور في أذهان اللبنانيين من تساؤلات.

جدير بالذكر أن جلسات مجلس الوزراء معطلة منذ أكثر من 75 يومًا بسبب الخلافات بين القوى السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة حول مسار التحقيقات في قضية انفجار ميناء بيروت البحري إذ يصر فريق سياسي على عدم المشاركة في جلسات المجلس دون ما يصفونه بتعديل المسار الحالي للتحقيقات.

