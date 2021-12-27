الرئيس السيسي يفتتح محطة محولات بنبان 3 للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى محطة محولات بنبان للطاقة الشمسية، جهد 500- 220 – 22 كيلو فولت، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أجرى منذ قليل، جولة تفقدية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، والذى يعد أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، حيث يفتتح عدداً من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء، وذلك ضمن فعاليات افتتاح مشروعات جديدة في الصعيد.

ويعتبر مجمع بنبان للطاقة الشمسية أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.