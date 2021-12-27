اليوم السابع
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الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروعات تابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 11:59 ص
الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروعات تابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد جانب من الافتتاحات
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح عددا من المشروعات الجديدة التابعة لقطاع الكهرباء في محافظات الصعيد، منها مراكز التحكم والمحطات الجديدة مثل محطة محولات إسنا الجديدة، مركز التحكم في نجع حمادى. 
 
ومن المقرر أن يتفقد الرئيس السيسي، مجمع بنبان للطاقة الشمسية، حيث يعد أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.
 
 

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الرئيس السيسى

قطاع الكهرباء

مجمع بنبان

الطاقة الشمسية

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