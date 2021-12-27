اليوم السابع
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الرئيس السيسي يشكر وزير الكهرباء: "عالم فاضل جليل حقق نقلة فى القطاع"

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:03 م
الرئيس السيسي يشكر وزير الكهرباء: "عالم فاضل جليل حقق نقلة فى القطاع" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه الشكر إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، على جهوده في ملف الطاقة والكهرباء، قائلا: "فرصة النهاردة اشكر الدكتور شاكر كزميل هنا لينا وعلى الجهد اللى عمله في مشكلة من أكبر المشاكل اللى قابلتنا في مصر". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء: "مش كل مرة في الافتتاحات بنتكلم عن اللى اتعمل وبكام وكده.. إحنا النهاردة بنتكلم عن عالم جليل فاضل في التخصص.. ومن خلال جهده وعلمه يقدر يحقق نقلة في موضوع الكهرباء في مصر".
 
 

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الرئيس السيسى

وزير الكهرباء

الدكتور محمد شاكر

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