اليوم السابع
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الرئيس السيسي يتفقد "بنبان" أضخم محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بالعالم

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 09:23 ص
الرئيس السيسي يتفقد "بنبان" أضخم محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بالعالم الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، كما يفتتح سيادته عدداً من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد. 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

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