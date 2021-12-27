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الرئيس السيسي يتفقد بعد قليل مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية فى اسوان

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 10:06 ص
الرئيس السيسي يتفقد بعد قليل مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية فى اسوان الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، كما يفتتح عدداً من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد. 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

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اسوان

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مجمع بنبان للطاقة الشمسية

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