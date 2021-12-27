اليوم السابع
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الرئيس السيسي: "كل المشروعات الجديدة بيشتغل فيها شباب الصعيد"

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:30 م
الرئيس السيسي: "كل المشروعات الجديدة بيشتغل فيها شباب الصعيد" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها فى محافظات الصعيد يعمل فيها شباب الصعيد، قائلا: "المحطة الجديدة بتاعت الطاقة الشمسية بيشغلها القطاع الخاص.. وأهل الصعيد أولى للشغل فيها". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء بالصعيد: "خلوا الناس تشوف المحطات.. الطايرة ماشية فوق المحطة 5 دقائق.. دى حاجة عظيمة.. نوفر فرصة لشباب الجامعات والمدارس لو أمكن يشوفوا الكلام ده.. والأمور في البلاد تتجه للأفضل". 
 
وتابع الرئيس السيسي موجها الحديث إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قائلآ: "يا دكتور شاكر بتقدم الشكر وزارة الدفاع وتدق معاهم في الفلوس".. ليرد عليه وزير الكهرباء قائلا: "تحت أمرك سيادتك.. بس أنا عندى الفلوس حاجة والشغل حاجة تانية.. وتحت أمرك سيادتك".
 

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

محطة بنبان

الطاقة الكهربائية

الطاقة الشمسية

مصر

أخبار مصر

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