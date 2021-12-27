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الرئيس السيسي: قطاع الكهرباء شهد ظروفا صعبة قبل البدء فى تطويره

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:09 م
الرئيس السيسي: قطاع الكهرباء شهد ظروفا صعبة قبل البدء فى تطويره الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن قطاع الكهرباء شهد ظروفا صعبة في الدولة المصرية قبل البدء في تطويره بشكل كامل، متابعا: "قطاع الكهرباء في كل شيء كان صعب جدا وفي موضوع الطاقة.. وماشيين في الطاقة ومش اقصد على الكهرباء بس.. إحنا لما اتكملنا عاوزين مصر فيما يخص الطاقة الكهربائية سواء إنتاج أو توزيع أو تحكم زيها زى أي دولة متقدمة جدا في المجال". 
 
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء: "نقدر نعمل ربط كهربائى مع دول الجوار نقدر.. ظروفنا في 2013 و2014 قبل كده مكنش هنقدر.. العالم رايح لكده.. الدولة اللى مش هتكون جاهزة هيفوتها الربط الكهربائى وده لمصلحة البشر والشعوب.. لازم يكون عندك ربط وتتبادل والاستفادة المتبادلة في الكهرباء.. والإجراءات والجهود في هذا المجال.. لازم يكون قطاع الطاقة أو الكهرباء من أرقى ما يمكن.. بوجه التحية والتقدير إلى الدكتور شاكر ووزارة الكهرباء. 
 
وتابع الرئيس السيسي: "دكتور شاكر له مكتب وشركة كبيرة.. "مكتب شاكر".. ساب الشركة دى ولم يسمح لها بالدخول مع الدولة والحكومة والقوات المسلحة.. ليه يا دكتور شاكر.. آى حاجة بيعملها بدون مقابل.. وانا حابب الحكاية دى".
 

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

اسوان

محطة بنبان

وزير الكهرباء

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