الرئيس السيسي: خلوا الناس تشوف الإنجازات.. كل مشروع يضاهى سد عالى على الأقل

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تواصل العمل في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مختلف المجالات، قائلآ: "لأهالى الصعيد لازم نشوف حجم الجهد المبذول وده مش "من" من الدولة.. ده شغلنا وبنعمله ولو مش عملنها يبقى مقصرين.. وهنعمل أكثر كده.. وإمبارح كنا في توشكى.. والزملاء اللى كانوا معانا أول مرة يدخلوا يشوفوا".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء في الصعيد": "خلوا الناس تشوف توشكى وشرق العوينات وغيرها.. لانى بيكون فيه تشكيك فيما تنفذه الدولة من مشروعات.. خليهم يبنوا الأمل.. كل مشروع ده سد عالى على الأقل.. عاوز الناس تشوف علشان المعنويات ترتفع والثقة تزيد بأن الدولة قادرة تأخذ وتحسن وضعها وتبقى في مستويات أفضل.