اليوم السابع
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الرئيس السيسي: "إحنا لسه فى أسبوع الصعيد وبكرة فيه افتتاحات جديدة"

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:16 م
الرئيس السيسي: "إحنا لسه فى أسبوع الصعيد وبكرة فيه افتتاحات جديدة" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مشروع حياة كريمة في محافظات الصعيد يضم أكثر من 30 مركزا، متابعا: "معرفشى اللى هقوله مناسب.. هل ممكن العدادات اللى هنعملهم في مراكز حياة كريمة.. الـ 34 مركزا تكون العدادات مسبوقة الدفع.. لما اعمل خليت المواطن شايف الاستهلاك.. فيه ناس اشتكيت أن القراءة مش مضبوطة.. العداد معاك وانت اللى بتشحنه بدون قراءة.. انت تنظم استخدامك للكهرباء". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد: "لو نقدر نعمله ياريت عدادتنا في الدولة المصرية تكون مسبوقة الدفع.. علشان مشكلة الشكاوى من القراءات.. لو ده ممكن يبقى نعملها.. مش هطول أكثر من كده.. بشكرك يا دكتور شاكر.. ولسه إحنا فى أسبوع الصعيد وهنكمل بكرة".
 
 

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

محطة بنبان

الطاقة الشمسية

مصر

اخبار مصر

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