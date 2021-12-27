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الرؤية والإنجاز..17 مشروعا لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بقدرة 5 آلاف ميجاوات

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 05:00 ص
الرؤية والإنجاز..17 مشروعا لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بقدرة 5 آلاف ميجاوات طاقة الرياح
كتبت رحمة رمضان

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كشف كتاب "الرؤية والإنجاز" الذى يتضمن المشروعات التنموية فى مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، والتى نفذتها الدولة خلال هذه الفترة ومن بينها مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة بإجمالى 17 مشروعا.
 
وأوضح الكتاب، أنه تم تنفيذ 17 مشروعا لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بتكلفة إجمالية بلغت 51 مليارا و800 مليون جنيه لإضافة 5 آلاف و303 ميجا وات من الطاقة الشمسية و الرياح و المائية، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ مشروعات جديدة للطاقة المتجددة بتكلفة 92 مليارا 300 مليون جنيه.
 
وأضاف الكتاب ، أن أبرز مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح تم تنفيذها بمنطقة جبل الزيت بواقع 4 محطات بقدرة 580 ميجا وات بتكلفة 9 مليارات و800 مليون جنيه، ويعد مجمع بنبان بمحافظة أسوان للطاقة الشمسية أبرز مشروعات الطاقة المتجددة بتكلفة 35 مليار 200 مليون جنيه باجمالى قدرات 1465 ميجا وات ، لافتا إلى أنه تم تنفيذ مشروع محطة كهرومائية بقناطر اسيوط بقدرة 32 ميجا وات بتكلفة مليار و 700 مليون جنيه.
 
 

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