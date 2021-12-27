الرؤية والإنجاز.. 1.3 تريليون جنيه تم إنفاقها على قطاع النقل خلال 7 سنوات

كتب ـ رضا حبيشى

كشف كتاب " الرؤية والإنجاز "، والذي يتضمن المشروعات التنموية في مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2021، عددا من المشروعات التى نفذتها الدولة خلال هذه الفترة ممثلة فى وزارة النقل، حيث تم إنفاق 1.3 تريليون جنيه على مشروعات النقل خلال تلك الفترة.

وأوضح كتاب "الرؤية والإنجاز"، أنه إنفاق 474 مليار جنيه على مشروعات الطرق والكبارى خلال هذه الفترة سواء المشروعات التى تم انتهاء تنفيذها أو جارى تنفيذها، شاملة 7 آلاف كم أطوال طرق جديدة انتهى تنفيذها أو جارى تنفيذها بتكلفة 175 مليار جنيه، و10 آلاف كم أطوال طرق تم وجارى تطويرها ورفع كفاءتها بتكلفة 121 مليار جنيه.

وجاء في الكتاب أنه تم وجارى تنفيذ 1000 كوبرى ونفق بتكلفة 140 مليار جنيه، وتم وجارى إنشاء 22 "محور علوى" لربط شرق وغرب النيل بتكلفة 38 مليار جنيه بما يخدم المجتمعات العمرانية والصناعية والزراعية الجديدة والقائمة.