الدولة توفر لأبناء شمال سيناء تعليما بدون مصاريف وتتوسع بإنشاء وصيانة المدارس

شمال سيناء ـ محمد حسين

وفرت الدولة لأبناء شمال سيناء خدمة التعليم بدون دفع مصاريف مدرسية ، بالتزامن مع إنشاء مدارس وصيانة أخرى قائمة.

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، من أبرز الخدمات التى وجهت الدولة بتنفيذها إعفاء طلبة مدارس شمال سيناء من دفع المصروفات للعام السابع على التوالى، وهو الإعفاء الذى بدأ بمدارس مناطق رفح والشيخ زويد، ثم شمل كافة أنحاء المحافظة، وأنه لم تتأثر الأنشطة المدرسية وتسير فى مجراها الطبيعى بتعاون مجتمعى.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن مدارس مدينة الشيخ زويد تنتظم فيها الدراسة، وبدأت فى الانتظام فى المدارس التى تقع جنوب المدينة بعد عودة سكانها لها، لافتا إلى أن أحدث مدارس انتظمت فيها الدراسة بعد سنوات توقف هى مدرسة أبوالعراج، وجارى تشغيل بقية المدارس بالتزامن مع الانتهاء من صيانة مدرسة صناعية وتجارية بالشيخ زويد، وانشاء مدرسة تعليم أساسى جديدة، وتنفيذ صيانة لمدارس أخرى وأعمال توسعات بفصول جديدة.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إلى أن نتائج الطلبة مطمئنة لقياس الجهد المقدم، حيث اقتربت نتيجة الثالث الإعدادى العام الدراسى الماضى من نسبة 100%، ونجحت مدارس الثانوية العامة فى إجراء الامتحانات، وفق المنظومة التكنولوجية الجديدة بدون تسجيل أى ملاحظات تذكر، وهى المنظومة التى تدار بواسطة الوزارة ولم تسجل أى حالات تأخر وتعطل.



وقال إن مدارس المحافظة وصول إليها "التابلت" للطلبة، مع تجهيز كافة المدارس بالوسائل التكنولوجية الحديثة لتؤدى مهامها دون عوائق، وهذا ينطبق على المدارس فى مدينة العريش وخارجها، بإدارات الشيخ زويد وبئر العبد والحسنة ونخل.



وتابع انه بالنسبة للطلبة أبناء شمال سيناء من مدينة رفح الدارسين فى مناطق الإسماعيلية والشرقية والبحيرة لظروفهم، تتم متابعتهم أولا بأول، وتسليم الكتب لهم والتواصل معهم مستمر للوقوف على أى احتياج لهم وتنفيذه.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن مدارس شمال سيناء تميزت فى الأنشطة بمختلف المجالات وحقق الطلبة مراكز أولى على مستوى الجمهورية فى انشطة الرياضة والمسرح والمكتبات والموسيقى، فضلا عن مشاركتهم فى المناسبات الوطنية على أرض المحافظة، كان أبرزها ذكرى انتصار أكتوبر وذكرى تحرير سيناء.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، انتظام وصول التغذية المدرسية للطلبة من خلال وجبة "بسكويت" يتم وصولها عن طريق مصنع تعاقدت معه الوزارة، وانتاج المشروع الخدمى التابع لوزارة الزراعة بالعريش، وتصرف التغذية بالكامل بدون انقطاع.



وأشار إلى أنه جارى حاليا تنفيذ حملة تطعيم لطلبة المدارس ضد فيروس كورونا، بالتعاون مع مديرية الصحة، كما يجرى تنفيذ أنشطة المنافسات بين الطلبة على غرار ما ينفذ من برامج العباقرة وأوائل الطلبة بهدف إذكاء روح التنافس بينهم واكتشاف التميز.

