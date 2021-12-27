اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 ديسمبر 2021 03:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يكبد الحوثيين خسائر كبيرة فى معارك غرب مأرب

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 02:05 ص
الجيش اليمنى يكبد الحوثيين خسائر كبيرة فى معارك غرب مأرب عناصر من الجيش اليمنى
عدن أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تكبدت حركة الحوثى خسائر بشرية ومادية كبيرة، خلال معارك مع قوات الجيش اليمنى جنوبى وغرب مأرب.

وأوضح الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، أن المعارك تزامنت مع سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع وتعزيزات الحوثييين على امتداد الجبهتين ، حيث أسفرت المواجهات وضربات التحالف عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين، وتدمير أطقم قتالية تابعة لهم.

فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن يساعد الحوثيين في الهجوم على مأرب، مما يؤدي إلى خسائر في أرواح المدنيين وإطالة أمد الحرب.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن واشنطن "ملتزمة بالتصدي للتهديد الإيراني، وتمت مصادرة عشرات الصواريخ وآلاف البنادق العام الجاري".

وقالت إن "تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين يمثل انتهاكا صارخا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وهو مثال آخر على مدى تأثير النشاط الإيراني الخبيث على إطالة أمد الحرب في اليمن".

وأضافت أن "دعم إيران للجماعات المسلحة في المنطقة يهدد الأمن الدولي والإقليمي، وقواتنا وموظفينا الدبلوماسيين ومواطنينا في المنطقة، وكذلك شركائنا".

 

 

 

 


الجيش اليمنى

اليمن

أخبار اليمن

الحوثيين

مأرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة