اليوم السابع
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الجامع الأزهر يواصل إجراء مقابلات التخلفات للمتقدمين للعمل بالرواق الأزهرى

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 06:00 ص
الجامع الأزهر يواصل إجراء مقابلات التخلفات للمتقدمين للعمل بالرواق الأزهرى الجامع الازهر الشريف
كتب ـ لؤى على

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يواصل الجامع الأزهر المقابلات العلمية والشخصية، للمتقدمين للعمل محفظين للقرآن الكريم، ومعلمي تجويد وقراءات بالرواق الأزهري، لمن تخلف عن الحضور في الموعد المحدد، اليوم الإثنين. 
 
وتُجرى المقابلات بالجامع الأزهر، على أن يكون حضور المتقدمين للمقابلة بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا.
 
وأعلن سابقا الجامع الأزهر عن إجراء المقابلات العلمية والشخصية للمتقدمين للعمل بالرواق الأزهري وفروعه بالمحافظات؛ في الفترة من 2021/12/14 إلى 2021/12/23.
 
وكان الجامع الأزهر قد أعلن من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر عن إتاحة فرصة التقدم للعمل محفظ قرآن كريم ومعلم تجويد وقراءات بالرواق الأزهرى بالجامع الأزهر وفروعه بالمحافظات فى الفترة من 1 حتى 15 سبتمبر الماضى وفق الضوابط والشروط التالية:
 
 
- إجادة حفظ القرآن الكريم كاملًا. 
 
 
- إجادة أحكام التجويد نظريًّا وعمليًّا.
 
 
- بالنسبة للمتقدمين لوظيفة معلم قراءات، يُشترط إجادة أصول القراءات العشر. 
 
 
- أن يكون المتقدم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو المُحالين على المعاش. 
 
 
- الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التى يعمل بها الموظف؛ للعمل بأروقة الجامع الأزهر بعد أوقات العمل الرسمية. 
 
 
- ستتم مكافأة المقبولين للعمل وَفقًا للوائح المالية المعمول بها والمعتمدة من السلطات المُختصة (لائحة التدريب). 
 
 
- اجتياز الاختبارات المُقررة والمقابلة الشخصية. 
 
 
- أن يكون المؤهل الدراسى مناسبًا لطبيعة العمل.
 

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